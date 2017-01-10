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Tavas’ta kaza: 1 ölü 2 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1’i ağır iki kişi yaralandı.

3. Sayfa / 10 Ocak 2017 Salı 11:18
Tavas’ta kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Denizli'den Tavas istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 FH 1721 plakalı otomobil, yol ayrımına geldiği an henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle bariyer demirleri, araca saplandı.

Araç sürücüsünün hafif yaralandığı kazada, aynı araç içinde bulunan Ş.Y isimli banka görevlisi olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri araç içerisine sıkışan diğer yolcuyu yaralı olarak kurtararak ,olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Trafik Kazası


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