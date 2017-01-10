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Sigara yılda 1 trilyon dolar masrafa yol açıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sigara içmenin dünya ekonomisine yılda 1 trilyon dolar maliyet oluşturduğunu bildirdi.

Ekonomi / 10 Ocak 2017 Salı 15:01
Sigara yılda 1 trilyon dolar masrafa yol açıyor

DSÖ ve ABD Ulusal Kanser Enstitüsü raporunda, tütün kontrolünün milyarlarca dolar tasarruf sağlayabileceği ve milyonlarca hayat kurtarabileceği belirtildi.

Raporda, 'Tütün endüstrisi ve sigaranın ölümcül maliyeti, sağlık hizmetleri masraflarını artırması ve verimliliği düşürmesi nedeniyle dünya ekonomisine yıllık 1 trilyon dolara mal oluyor ve çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 6 milyon sigara kullanan kişi hayatını kaybediyor' ifadeleri yer aldı.

Dünyada 15 yaş ve üstü 1,1 milyar sigara içen kişi bulunduğu, bunların yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığı vurgulanan raporda, 'Dünyada sigara kullananların yaklaşık 226 milyonu yoksul' ifadesi kullanıldı.

Kaynak : AA

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