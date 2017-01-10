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Osmanlı hanedan reisi Osmanoğlu toprağa verildi

Osmanlı İmparatorluğunun 31’inci padişahı Sultan Abdülmecid Han’ın üçüncü kuşak torunu Osman Beyazid Osmanoğlu, New York’ta toprağa verildi.

Yaşam / 10 Ocak 2017 Salı 11:25
Osmanlı hanedan reisi Osmanoğlu toprağa verildi
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Osmanlı İmparatorluğunun 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu Osman Beyazid Osmanoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetmişti. İlk olarak Brooklyn'deki Eyüp Sultan Camisi'ne getirilen Osmanoğlu'nun cenazesi, namazın ardından Long Island'da bulunan Washington Memorial Park Mezarlığı'nda defnedildi.

Osman Beyazid Osmanoğlu, 2009 yılının Eylül ayında İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin yerine hanedan reisi olmuştu.


Kaynak : İHA

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