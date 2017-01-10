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Ortaköy'deki terör saldırısında yeni gelişme!

İstanbul Ortaköy'deki hain terör saldırısı öncesinde, gece kulübünün sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Güncel / 10 Ocak 2017 Salı 20:48
Ortaköy'deki terör saldırısında yeni gelişme!

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı öncesinde, eğlence merkezinin sosyal medya hesabına 'Sizi istiyorum' ve 'Dövüşe 5 kala' şeklinde mesaj yazdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaköy'deki terör saldırısı öncesinde eğlence merkezinin sosyal medya hesabına 'Sizi istiyorum' ve 'Dövüşe 5 kala' şeklinde mesaj yazdığı belirlenen 'Woo George' isimli hesabın kullanıcısı olduğu belirlenen Fırat Salih Metin, yaklaşık bir hafta önce evinde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Salih Metin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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