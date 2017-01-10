Obezite tedavisinde kişiye özel diyet dönemi

Obezite ameliyatı olan hastaların uyması gereken kuralları sıralayan Diyetisyen Aslı Fatma Güneş, “Tüp mide ameliyatı olan kimi hastalar 'nasılsa az yiyorum' düşüncesiyle yüksek karbonhidrat ve düşük protein tüketimine yöneliyor. Bu durum verdikleri kiloları geri almalarına neden oluyor. Ameliyat olan hastalar, ilk iki hafta sıvı, protein içeriği yüksek ve enteral ürünler, taze sıkılmış ve süzülmüş meyve suları tüketmeliler. 2 hafta sonra püre kıvamındaki sebze ve meyvelerle beslenebilirler. Çok sıcak ve çok soğuk besinlerden uzak durmak gerekir. 1 aylık süreçten sonra normal beslenmeye dönülür. Bu dönemde takviye olarak yine protein tozları ve enteral ürünler kullanılmalıdır” diye konuştu.



Verilen programlara uymak önemli



Aşırı kilonun kişinin hareket yeteneğini azaltarak, şeker ve kalp hastalığına da davetiye çıkardığını dile getiren Diyetisyen Aslı Fatma Güneş şu bilgileri verdi: “Bazı obez hastalar, tüp mide ameliyatı olmalarına rağmen eski beslenme alışkanlığına dönebiliyor. Bu durumda porsiyonları küçültmek, günlük 40 dakikalık bir yürüyüş yapmak, düzenli su tüketmek önemlidir. Herkesin bireysel değerlendirmesi alındıktan sonra uygun beslenme programları yazılır. Kilo verme kiminde hızlı olurken, kiminde ise daha yavaş başlar. Bu nedenle hastalar moral bozmadan, diyetisyenle birlikte hareket ederek kendisine verilen pograma uymalıdır” Kaynak : İHA