OSB sayesinde Milas’a doğalgaz getirilmesi umudu doğdu. Bakanlar Kurulu, “Mevcut Doğalgaz Lisans Kapsamı Dışında Kalan Organize Sanayi Bölgelerine Doğalgaz Ulaştırılmasına İlişkin” bir karar aldı. Buna göre “Mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan organize sanayi bölgelerine doğalgaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü görevlendirildi. Böylece Milas OSB gibi doğalgaz dağıtım lisans kapsamı dışında olan birçok OSB’ye doğalgaz bağlanması gündeme gelirken OSB ile birlikte Milas ilçe merkezine de doğalgaz getirilmesi umudu doğmuş oldu.



Başbakan Yardımcılığı Hazine Müsteşarlığı’nın 15/06/2016 tarih ve 18131 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mevcut Doğalgaz Lisans Kapsamı Dışında Kalan Organize Sanayi Bölgelerine Doğalgaz Ulaştırılması için BOTAŞ Genel Müdürlüğü görevlendirildi. Buna göre; “Mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan yerlerde kurulu bulunan ve hali hazırda doğalgaz boru hattı tesis edilmemiş organize sanayi bölgelerinden, üretime geçmiş katılımcı sayısı OSB’nin toplam kapasitesine oranı en az yüzde 40 olan ve basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarını yapmayı taahhüt eden OSB’lere BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından doğalgaz iletim hattı yapılacak.”



Kararnamede belirtilen koşullara sahip OSB’lere BOTAŞ’ın doğalgaz hattı döşenebilmesi için en önemli koşul, OSB’nin üretime geçmiş olması ve yüzde 40 doluluğa ulaşmış olması görülüyor. Bu durumda henüz altyapı çalışmaları sürmekte olan ve bu yılın sonunda altyapısı tamamlanması beklenen Milas OSB’de, parsel sayısından daha çok sanayi arsası tahsis başvurusu bulunuyor. Bu parsellerin en azından yüzde 40’ında üretimin başlayabilmesi halinde, OSB yönetiminin doğalgaz basınç düşürme ve ölçüm ünitesi kurmayı üstlenmesi halinde Milas OSB’ye de BOTAŞ tarafından doğalgaz iletim hattı kurulması gündeme gelebilecek.



Öte yandan Milas OSB’nin kuruluşu için ilk girişimi başlatan o zamanki adıyla Milas Ticaret Odası, daha sonra Milas OSB’ye demiryolu bağlantısı kurulması ve doğalgaz getirilmesi için de yazışmalar yapmıştı. MİTSO’nun TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB kanalıyla ilgili bakanlıklara ve Muğla milletvekillerine raporlar sunarak demiryolu ve doğalgaz taleplerini dile getirmiştir. MİTSO’nun talebi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tüm OSB’lere demiryolu bağlantısı yapılması için ilke karar altına alınmıştı. Yine MİTSO’nun yaptığı çeşitli yazışmalarda sürekli olarak dile getirdiği Milas OSB’ye doğalgaz bağlanması talebi de yine Bakanlık tarafından genel bir karara dönüştürülerek en az yüzde 40 oranında üretime geçmiş tüm OSB’lere doğalgaz iletim hattının BOTAŞ tarafından yapılması Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirme yapıldı.



Yüzde 40 olarak üretime geçmiş OSB’lere doğalgaz iletim hattının BOTAŞ tarafından yapılması konusunda alınan Bakanlar Kurulu kararını değerlendiren MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Bu Bakanlar Kurulu Kararı, en çok bizi sevindirdi. Çünkü, bir yandan Milas OSB’de üretime geçecek fabrikalar için, bir yandan da Milas’ta çok yoğun olan hava kirliliği için doğalgaz getirilmesini istiyorduk. Daha önce de Milas OSB’ye demiryolu bağlantısı kurulmasını talep etmiştik. Bu talebimiz takdir görmüş olacak ki, daha sonra tüm OSB’lere demiryolu bağlanması konusunda bir ilke karar alındı. Şimdi de Milas OSB’ye doğalgaz bağlanması konusunda yaptığımız yazışmalar, yine bir genel karara dönüştü. Bakanlar Kurulu, üretime geçmiş olmak kaydıyla en az yüzde 40 doluluğa ulaşmış tüm OSB’lere doğalgaz iletim hattı kurulması için BOTAŞ’ı görevlendirdi.” dedi.



OSB’lere doğalgaz gelmesi için OSB yönetiminin doğalgaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonları kurması gerektiğini vurgulayan Reşit Özer "Bu konuda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu yılın sonuna kadar altyapıyı tamamlamayı umuyoruz. Arsaların dağıtımı yapıldıktan sonra çok kısa sürede üretime geçmiş tesis olarak % 40’ı aşabiliriz. Çünkü, zaten şu anda parsel sayısından çok arsa talep eden var. OSB sayesinde Milas’a da doğalgaz gelecektir.” dedi.



Kaynak : İHA