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Merkel'den acımasız karar: Hızlandırın

Almanya Başbakanı Merkel iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine iade sürecinin hızlandırılmasını istedi.

Dünya / 10 Ocak 2017 Salı 00:28
Merkel'den acımasız karar: Hızlandırın

Almanya Başbakanı Angela Merkel iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine iade sürecinin hızlandırılmasını istedi.

İADE SÜRECİ HIZLANDIRILIYOR

Alman Memurlar Birliği‘nin (DBB) yıllık genel kurulunda konuşma yapan Başbakan Angela Merkel, iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine iade sürecinin hızlandırılmasını istedi.

Tunus, Cezayir ve Fas'ın 'güvenli ülkeler' olarak derecelendirilmesi gerektiğini ifade eden Almanya Başbakanı bu konuda gerekli adımların atılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Merkel bu ülkelerle yapılacak iade anlaşmalarının sadece İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmadığını, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Başbakanlık‘ın da bu konuda devreye girerek işbirliği içinde olması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Tunus, Cezayir ve Fas hükümetleri ile yapılacak olan iade pazarlıklarının ‘karşılıklı saygı‘ çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı.

Angela MerkelBaşbakanİçişleri BakanlığıDışişleri BakanlığıKalkınma Bakanlığı


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