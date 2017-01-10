USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Sıcak Haber : Kılıçdaroğlu: Baykal tarihe geçecek bir konuşma yaptı!..

MB'den dolara müdahale

Merkez Bankası doların yükselişini engellemek için, piyasaya 1,5 dolar ek kaynak sağlayacak.

Ekonomi / 10 Ocak 2017 Salı 14:12
MB'den dolara müdahale

Rekor üstüne rekor kıran doların yükselişi karşısında Merkez Bankası rekor üstüne piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağladı. Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 3,78'i gören gören dolar 3,75'e geriledi.

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK SONRASI AÇIKLAMA

Döviz kurlarında yaşanan sert yükselişin ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek' denildi.

DOLAR 3,75'E KADAR İNDİ

Açıklama sonrası dolar 3.7549 TL seviyesine kadar indi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır.
Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir' denildi.

Dolar ve Euro'dan rekor geldi

RekorDolarMerkez BankasıMilyar Dolar


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı