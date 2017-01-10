MB'den dolara müdahale

Rekor üstüne rekor kıran doların yükselişi karşısında Merkez Bankası rekor üstüne piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağladı. Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 3,78'i gören gören dolar 3,75'e geriledi.



DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK SONRASI AÇIKLAMA



Döviz kurlarında yaşanan sert yükselişin ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek' denildi.



DOLAR 3,75'E KADAR İNDİ



Açıklama sonrası dolar 3.7549 TL seviyesine kadar indi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 'Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır.

Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir' denildi.



Dolar ve Euro'dan rekor geldi