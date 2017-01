Kılıçdaroğlu: Baykal tarihe geçecek bir konuşma yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



'TBMM duvarında tek cümle yazıyor; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şimdi gündemimizde anayasa değişikliği var. Bir anayasa görüşmesi var. Dün milletvekili arkadaşlarımız olağanüstü bir performans gösterdi. CHP adına önceki genel başkanımız Deniz Baykal tarihe geçecek bir konuşma yaptı. Biz kendi çıkarımız için değil görüşü ne olursa olsun bu milletin çıkarı için mücadele eden bir partiyiz. Çok partili hayatı bu ülkeye getiren bir partiyiz.







Dolayısıyla bizim adımıza konuşan tarihe not düşen önceki genel başkanımız CHP'ye yakışan bir konuşma yapmıştır. Biz her türlü düşünceye saygı gösterirken temel felsefemizin demokrasi olduğunu kimsenin unutmamasını isteriz. Demokrasi varsa özgürlükler vardır. Bu ülkenin hapishanelerinde 147 gazeteci var. Bizim lehimize hiç konuşmasalar da onların haklarını savunuyoruz.



Anayasa değişiklikleri neden önemli. Anayasalar bir toplumun uzlaşma belgeleridir. Anayasa kitapçığını her vatandaş eline aldığında bu benim diyebilmelidir. 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları bildirgesi şunu söyler; hakların güvence altına alınmadığı ve güçler ayrılığının belirlenmediği bir toplumun anayasası yoktur. Haklar güçler ayrılığı ilkesiyle güvence altına alınır. Benim hak arama güvencem anayasa teminatı altında olmalı.



Bazı vatandaşlarımız bir şey olmaz bir kişiye yetkiyi verelim Türkiye'yi yönetsin diyebilir. Dünyada yetkilerin tek elde toplandığı kavga dövüş olmayan bir örnek yoktur. Tek örnek Hitler'dir. Hitler sadece Almanya ve Avrupa'yı değil bütün dünyayı kana bulamıştır.



Anayasalar değişmez mi, değişebilir. Rahmetli Ecevit, anayasa uzlaşma komisyonu oluşturmuştur. Ecevit bunu yapmış ve anayasanın 38 maddesi değişmiştir. Oylama yapılırken biri çıkıp da ben evet oyu kullanacağım demiş midir? Anayasa değiştirecek bir ortam var mı? Kimse korkudan konuşamıyor. Anayasa değişikliği yapılacak TBMM'nin etrafında TOMA'lar kamyonlar var. Böyle bir örtamda anayasa değiştiriyoruz. Bu ortamda biz anayasayı değiştireceğiz diyorlar. TV'den canlı verelim vatandaşlar seyretsin diyoruz vermeyiz diyorlar. Vatandaşın bilgisi olsun, yayınlayın bunu. Böyle bir ortamda anayasa değişikliğini dayatmak istiyorlar.



15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da sivil darbe yapıldı. Kimse unutmasın bunu. 20 Temmuz'dan sonra on binlerce kişi devlet memurluğundan üniversitelerdan atıldı. Gazeteler kapatıldı, er ve erbaşlar hapse atıldı. Askeri öğrenciler linç edildi. Üniversiteler susturuldu. OHAL KHK'larıyla TBMM'nin vermediği yetkiler kullanıldı. TBMM devre dışı bırakıldı. 12 Eylül darbe döneminde bile bunlar olmadı.



Anayasa mahkemesi dahi siyasi iktidara teslim oldu. Toplum ayrıştırıldı. 1 milyondan fazla mağdur aile yaratıldı. İnsanlar açlığa mahkum edildi. Açsa ağaç kökü yesinler dediler. Bunu söyleyen insan olamaz.



Şimdi yeni anayasa yapacağız diyorlar. Düna kadar yoktu şimdi nereden çıktı. 16 Temmuz'da bu Meclis'e geldim. Demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesi gerektiğini söyledim hep beraber alkışladılar. TBMM grubu olan 4 partinin imzasıyla bir bildiri yayınlandı, parlamenter demokratik sistemin güçlendirilmesi üzerine onu da alkışladılar.



Darbe ise hepimiz karşı durduk. Neden bir anayasa değişikliği yapılıyor? Kendi geleceklerini güvence altına almak için bu anayasa değişikliğini yapıyorlar. Sanıyorlar ki biz yolsuzlukları, hukuksuzlukları, insan hakları ihlallerini unutacağız. Her şeyi tarihe not düşeceğiz.



Ne yapmak istiyorlar? Yüzde 51 ile seçilen cumhurbaşkanına milletin yüzde 100'ünü teslim edecen TBMM'yi fesih yetkisi veriyorlar. Aklı olanın kabul edebileceği bir şey değil. Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetki birisine verilecek. Hem de bu yetkiyi, FETÖ'nün IŞİD'ın PKK'nın kandırdığı kişiye vereceğiz. Bu milli iradeye ihanettir. Buna oy veren kendisine oy veren vatandaşa ihanet eder.



Cumhurbaşkanı seçilecek kişi aynı zamanda partinin genel başkanı olacak. Yani cumhurbaşkanı tarafsız olmayacak. Cumhurbaşkanı olarak vali atayacak aynı zamanda il ve ilçe başkanı da atayacak. Cumhurbaşkanı anayasaya göre hala tarafsız olacak. Çünkü yemin metni değişmiyor. Milletvekilleri tarafsızlık üzerine yemin etmez ama cumhurbaşkanı cumhurun başkanı olduğu için herkesi temsil ettiği için tarafsızlık üzerine yemin eder.'



