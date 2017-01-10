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Karaman'da ev yangını: 3 ölü

Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ile 2 kızı yaşamını yitirdi.

3. Sayfa / 10 Ocak 2017 Salı 08:53
Karaman'da ev yangını: 3 ölü
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve 2 kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gül Pazar Mahallesi'nde Kemal Sağlam'a (42) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken ahşap ev çöktü. Yangında baba Kemal Sağlam ile kızları Zeynep (19) ve Ebru (8) hayatını kaybetti.

Yangında hayatını kaybeden Zeynep Sağlam'ın liseden geçen yıl mezun olduğu ve üniversite sınavlarına hazırlandığı, annelerinin ise beyin kanaması sonucu 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaynak : AA

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