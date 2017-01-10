İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde yoğun kar yağışı yüzünden avludaki tente çöktü.
Cenaze namazı sırasında gerçekleşen olayda, 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Olayın hemen sonrasında ölü sayısı 3 olarak açıklanmıştı.
Cami avlusundaki tente, karın ağırlığına dayanamadı.
Tente ve kar kütlesi, cenaze namazı kılanların üzerine düştü.
ÜNLÜ TEKSTİLCİNİN CENAZESİYDİ
Camide o esnada 2 cenaze için namaz kılındığı, cenazelerden birinin ünlü tekstilci iş kadını Yasemin Melek Aydın'a ait olduğu öğrenildi. Yasemin Melek Aydın Antik Dantel Sanayi'nin ortaklarındandı.
İSTANBUL'UN EN 'MODERN' CAMİSİ
İstanbul'da başta şehit cenazeleri olmak üzere çok sayıda cenaze töreninin yapıldığı Ataköy 5. Kısım Camii, Türkiye'nin en büyük pergola sistemine sahipti. Çöken tentenin vatandaşların karlı ve yağmurlu havada sıkıntı çekmemeleri için yaptırılan uzaktan kumandalı, motorlu dev tente olduğu öğrenildi.