USD (Alış - Satış) : 3,76 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Sıcak Haber : Gaziantep Emniyeti'nde çatışma!..

İstanbul'da cami avlusundaki tente çöktü

İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatı çöktü.

3. Sayfa / 10 Ocak 2017 Salı 15:06
İstanbul'da cami avlusundaki tente çöktü
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde yoğun kar yağışı yüzünden avludaki tente çöktü.


Cenaze namazı sırasında gerçekleşen olayda, 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Olayın hemen sonrasında ölü sayısı 3 olarak açıklanmıştı.

Cami avlusundaki tente, karın ağırlığına dayanamadı.

Tente ve kar kütlesi, cenaze namazı kılanların üzerine düştü.



ÜNLÜ TEKSTİLCİNİN CENAZESİYDİ

Camide o esnada 2 cenaze için namaz kılındığı, cenazelerden birinin ünlü tekstilci iş kadını Yasemin Melek Aydın'a ait olduğu öğrenildi. Yasemin Melek Aydın Antik Dantel Sanayi'nin ortaklarındandı.



İSTANBUL'UN EN 'MODERN' CAMİSİ

İstanbul'da başta şehit cenazeleri olmak üzere çok sayıda cenaze töreninin yapıldığı Ataköy 5. Kısım Camii, Türkiye'nin en büyük pergola sistemine sahipti. Çöken tentenin vatandaşların karlı ve yağmurlu havada sıkıntı çekmemeleri için yaptırılan uzaktan kumandalı, motorlu dev tente olduğu öğrenildi.

 

AtaköyCamiiCenaze NamazıSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı