Camide o esnada 2 cenaze için namaz kılındığı, cenazelerden birinin ünlü tekstilci iş kadını Yasemin Melek Aydın'a ait olduğu öğrenildi. Yasemin Melek Aydın Antik Dantel Sanayi'nin ortaklarındandı.İstanbul'da başta şehit cenazeleri olmak üzere çok sayıda cenaze töreninin yapıldığı Ataköy 5. Kısım Camii, Türkiye'nin en büyük pergola sistemine sahipti. Çöken tentenin vatandaşların karlı ve yağmurlu havada sıkıntı çekmemeleri için yaptırılan uzaktan kumandalı, motorlu dev tente olduğu öğrenildi.