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Iraklı Türkmenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür!

Irak'ın Telafer ve Musul bölgesinden, DEAŞ ve Haşdi Şabi'nin saldırıları nedeniyle kaçarak Suriye üzerinden Türkiye'ye sığınan, çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 5 bin Türkmen, Kahramanmaraş'taki konteyner kente yerleştiriliyor. Iraklı Türkmenler, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler, Türk halkına da 'memleketinize sahip çıkın' mesajı verdiler.

Dünya / 10 Ocak 2017 Salı 20:56
Iraklı Türkmenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür!

Terör örgütü DEAŞ ile Haşdi Şabi'nin saldırıları nedeniyle Musul ve Telafer'deki evlerinden göç etmek zorunda kalan Türkmenler, uzun süredir yaşadıkları Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çadır kentten alınarak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından temin edilen araçlarla Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş'ta geçen ay faaliyete geçen konteyner kente alınan Türkmenler, kayıt işlemlerinin ardından kendilerine ayrılan konteynerlere yerleştirilmeye başlandı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 5 bin Türkmen, konteynerlerini düzenlemenin heyecanını yaşıyor.



'ORALAR ÇOK KÖTÜ'

Türkmenlerden 80 yaşındaki Benin Abbas, Telafer'den kaçarak buraya geldiklerini söyledi.

Evlerinin bulunduğu yerlere uçaklardan bombalar atıldığını ifade eden Abbas, 'Teyyare vurdu biz de buraya geldik. Allah korudu bizi. Allah Türkiye'yi de korudu buralara geldik. Oralar çok kötü. Memleketinize sahip çıkın. Allah Türkiye'yi korusun, bizi de tekrar memleketimize göndersin. Türkiye'yi biz çok severiz. Türkiye bizim başımız gözümüz üstüne. Bize ev sahipliği eylediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah Türkmenleri de korusun Recep Tayyip Erdoğan'ı da korusun. Biz sizden çok razıyız Allah da razı olsun.' diye konuştu.



'ALLAH, ERDOĞAN AĞABEYİMİZDEN RAZI OLSUN'

Mehmet Ali Türkmen de Irak'tan İslahiye'ye geldiklerini, orada çadırda kaldıktan sonra da buraya getirildiklerini söyledi.

Türkiye'ye teşekkür eden Türkmen, 'Allah, Erdoğan ağabeyimizden razı olsun. Bize çok yardımcı oldu. İnşallah onun yardımını unutmayacağız. Bizleri topladı, babalık yaptı, ekmek verdi. Bize kardeşlik yaptı.' dedi.

9 çocuk babası Fadıl Abbasi ise ailesiyle 2 yıl önce Musul'dan Türkiye geldiklerini söyledi. 2 yıldır İslahiye'deki çadırda yaşadıklarını aktaran Abbasi, kendilerine kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti.

MusulBaşbakanlıkBeninTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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