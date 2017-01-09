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İkiz kızlarını zehirleyip intihar etti

Bursa’da 25 yaşındaki anne, 4.5 yaşındaki ikiz kızlarını zehirleyip intihar etti. Son olarak görümcesine ’hakkınızı helal edin’ diye mesaj atan anne, kendisini holdeki doğalgaz borusuna asıp canına kıydı.

3. Sayfa / 9 Ocak 2017 Pazartesi 20:02
İkiz kızlarını zehirleyip intihar etti

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalllesi Sakarya Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cinnet getiren 25 yaşındaki Zahide Kahraman, 4,5 yaşındaki ikiz kızları Ecrin ve Eslem’i zehirledi. Daha sonra görümcesine “Hakkınızı helal edin” diyerek mesaj atan genç kadın evin holündeki doğal gaz borusuna yemeni ile kendisini asıp canına kıydı. Görümcenin Zahide Kahraman’ın Bursa’daki bir hastanede çalıştığı öğrenilen eşi Mustafa Kahraman’ı arayıp haber vermesi üzerine taksiyle eve gelen Mustafa Kahraman eşini asılı 2 kızını ise baygın halde buldu. Kızlarını aynı taksiyle bir özel hastaneye götüren genç adam 4,5 yaşındaki ikizlerini kurtaramadı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis evi incelemeye aldı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla olay yeri polisi tarafından evde detaylı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.


Kaynak : İHA

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