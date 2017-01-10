USD (Alış - Satış) : 3,76 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Sıcak Haber : 15 ilde okullara kar tatili!..

İbadi'den yeni 'Türk askeri' açıklaması

Irak Başbakanı, Türk askerleri Başika’dan çekilmezse Türkiye-Irak ilişkilerinin düzelmeyeceğini söyledi.

Dünya / 10 Ocak 2017 Salı 22:27
İbadi'den yeni 'Türk askeri' açıklaması

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Irak devlet televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAŞİKA ŞARTI

İbadi, yaptığı açıklamada, Türk askeri kuzey Irak’taki Başika kampından çekilmediği müddetçe, “ilişkilerin bir adım bile ilerleyemeyeceğini” açıkladı.

ERDOĞAN DÜN DEĞERLENDİRMİŞTİ

Dün yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Irak ile ilişkilere değinen Erdoğan, "Uzun bir dönemden sonra Suriye'de siyasi süreç aracılığıyla barışın sağlanması noktasında bir umut belirmiştir. Öte yandan Irak'taki gelişmelere de kayıtsız kalmadık, kalmıyoruz ve kalmayacağız. Geçtiğimiz günlerde Sayın İbadi ile yaptığım telefon görüşmesi akabinde Sayın Başbakan'ımızın Bağdat ve Erbil ziyaretleri, yol haritasının belirlenmesi açısından güzel bir başlangıç oldu" ifadelerini kullanmıştı.

BaşbakanTelefon GörüşmesiBağdatIrakSuriye


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı