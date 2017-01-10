İbadi'den yeni 'Türk askeri' açıklaması

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Irak devlet televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



BAŞİKA ŞARTI



İbadi, yaptığı açıklamada, Türk askeri kuzey Irak’taki Başika kampından çekilmediği müddetçe, “ilişkilerin bir adım bile ilerleyemeyeceğini” açıkladı.



ERDOĞAN DÜN DEĞERLENDİRMİŞTİ



Dün yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Irak ile ilişkilere değinen Erdoğan, "Uzun bir dönemden sonra Suriye'de siyasi süreç aracılığıyla barışın sağlanması noktasında bir umut belirmiştir. Öte yandan Irak'taki gelişmelere de kayıtsız kalmadık, kalmıyoruz ve kalmayacağız. Geçtiğimiz günlerde Sayın İbadi ile yaptığım telefon görüşmesi akabinde Sayın Başbakan'ımızın Bağdat ve Erbil ziyaretleri, yol haritasının belirlenmesi açısından güzel bir başlangıç oldu" ifadelerini kullanmıştı.