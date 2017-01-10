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Sıcak Haber : Gaziantep Emniyeti'nde çatışma!..

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişiminde bulunan canlı bomba olduğu iddia edilen bir terörist öldürülürken, 1 terörist de aranıyor.

Güncel / 10 Ocak 2017 Salı 15:27
Gaziantep Emniyeti'nde çatışma
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Gaziantep'te İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.15 sıralarında silahlı çatışma çıktı. Emniyet müdürlüğüne, birden fazla terörist saldırı girişiminde bulunurken, Reuters emniyet birimlerine dayandırdığı haberde, teröristlerden birinin canlı bomba olduğunu iddia etti.

Yaklaşık iki dakika süren çatışmanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişinin yerde yattığı görülürken çevrede güvenlik önlemi alan polis kimseyi olay yerine yaklaştırmadı.

CANLI BOMBA İDDİASI

Reuters'a bilgi veren bir güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışan bir canlı bomba çıkan çatışmada öldürüldü. Yaşanan çatışmada bir polis memurunun da yaralandığını bildirdi.



AK PARTİLİ TAYYAR: ŞÜPHELİ ARAÇ OPERASYONU VAR

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da şüpheli bir araca yönelik de operasyon düzenlendiğini söyledi.

'1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1'İ ARANIYOR'

Gaziantep'te olay yerindeki gelişmeleri aktaran gazeteci Ali Budak, '2 kişinin kapıdaki güvenlik güçlerine saldırıda bulunduğu, polisin anında karşılık vermesiyle 1 terörist olay yerinde etkisiz hale getiriliyor. Diğer terörist bu esnada kaçıyor. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Kaçış noktaları kontrol altına alındı' dedi.

'SİLAH SIKARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR'

Gaziantep 27 gazetesi muhabiri Muharrem Türkoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, '1 terörist silah sıkarak emniyet binasından çıkıyor. Civar binalardan birisinin otoparkına sıkıştırıldı. Bir kişi de emniyetin önünde yatıyor. Net bilgi alamıyoruz. Şahıslar silah sıkarak kaçıyorlar. O esnada bir kişinin yere düştüğünü gördük. Düşen kişinin terörist mi, polis mi olduğunu öğrenemedik.' dedi.

1 MAYIS'TA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 1 Mayıs'ta bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis şehit olmuş, 18'i polis 22 kişi yaralanmıştı.
 

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