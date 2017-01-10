FETÖ'nün ulağı Beyaz Saray ile temasa geçebilir

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında "tanık" olarak ifadesi alınan yazar Nurettin Veren, davanın firari sanıklarından, kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'ya ilişkin, "En tehlikeli elemanlardan birisi. Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle toplantı yapacak kadar gözü kara ve aktif. FETÖ'nün ulağı ve kuryesi. Beyaz Saray ile bile temasa geçebilir." dedi.



'GÜLEN, GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞADI'



FETÖ'nün kendine has dev bir sistem oluşturduğunu söyleyen Veren, "Kaymakam, emniyet amiri ve teğmenler yetişince Gülen, bir çete, bir mafya teşkilatı gibi bunları yönetmeye başladı." dedi.



Gülen'in 1995-1996'da Altunizade FEM Dershanesinde yaklaşık yüz kişilik bir grupla toplantı yaptığını aktaran Veren, şunları kaydetti:



"Gülen, emniyet, askeriye ve MİT mensuplarıyla 'Mahrem Hizmet' denilen bir toplantı yaptı. Bunu Gülen, İşbilen ve ben bilirdim. Gülen, perdeleri çekili kapalı araçlarla getirilen bu kişilere 'Bulunduğunuz kurumların damarlarına kadar sızın' dediği için görüşlerim koptu. Toplantı kamera çekimiyle, dağıtılmamak koşuluyla kişilere izletilmek üzere bölge imamlarına gönderilmişti. Bizim örgütlenmemizde sadece fakir çocuklara eğitim desteği vardı. Bu hedeften çıktıkları için ayrıldık. Gülen, el yazısı mektubunda beni kovdu, hain ilan etti ve gelip gitmemi istemediğini belirten bir yazı ele aldı."



FETÖ elebaşı Gülen'in güç zehirlenmesi yaşadığını dile getiren Veren, "Kovulduğumda kimse sormadı, en sevdiğim, güvendiğim arkadaşlar ki İşbilen bunlardandır, bir kez arayıp ne olduğunu sormadı, benimle görüşmedi." ifadesini kullandı