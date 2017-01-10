Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tıpkı 2010'daki anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan son oylamaya katılmadığı ortaya çıkmıştı.



Olaya FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal'dan tepki geldi.



Yaşananları manidar olarak yorumlayan Portakal, 'Oylamada CHP liderinin oy kullanmaması da fazlaca manidar? Hem hayır deniyor hem oy kullanılmıyor. Liderim' diyen birinin oy kullanmaması kitleleri etkilemez mi? Nasıl inandırılacak şimdi?' ifadesini kullandı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel