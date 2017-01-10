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Dolar ve Euro'dan rekor geldi

Dolar ve euro serbest piyasada açılışın ardından rekor yükselişlere imza attı.

Ekonomi / 10 Ocak 2017 Salı 10:21
Dolar ve Euro'dan rekor geldi

Dolar ve euro serbest piyasada açılışın ardından rekor yükselişlerle işlem görüyor.

Güne TL karşısında 3,7230 seviyesinden başlayan dolar, yukarı yönlü hareketiyle 3,7576 liraya ulaşarak tarihini rekorunu bir kez daha tazeledi.

Açılışta 3,95 seviyesinde olan Euro/TL paritesi de yükseliş kaydederek rekor kırdı. Euro, TL karşısında 3,98 seviyesini aşarak yeni bir tarihi rekora imza attı

. Dolar şu sıralarda 3,7530 seviyesinden, euro ise 3,97 düzeyinden işlem görüyor.

Kaynak : İHA

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