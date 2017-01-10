Dolar ve Euro'da yeni rekor

Güne 3,7230 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi sabah saatlerindeki hızlı yükselişiyle üst üste rekorlar kırmaya devam etti. Doların TL karşısındaki son rekoru 3,7833 oldu. Kur şu sıralarda 3,7705 seviyesinden işlem görüyor.



Euro da dolarla birlikte rekor kırmaya devam ediyor. Güne 3,95 seviyesinden başlayan euro/TL, 4 lirayı aşarak yeni rekor seviyesini 4,0128'e taşıdı. Euro, TL karşısında şu sıralarda 3,9990 seviyesinden işlem görüyor. Kaynak : İHA