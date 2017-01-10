DEAŞ'ın kaçırdığı şehit astsubayın cenazesi ana ocağında

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Kasım 2016’da terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından havayoluyla memleketi Adana’ya getirildi.



Şehidin cenazesi, Adana Havalimanı’ndan alınarak askeri cenaze aracıyla annesi Elife Keskin’in yaşadığı Yeşiloba Mahallesi’ndeki evine getirildi.



Anne Elife Keskin ile şehidin astsubay eşi Gökçe Keskin, Duran Keskin’in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Oğlunun yüzünü görmek isteyen şehit annesi izin verilmeyince tabuta sarılıp, "Kuzum kokuyor, kuzumun kokusunu alıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Yaklaşık 10 dakika boyuncu şehidin eşi, annesi ve yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü.



Şehidin annesi ile eşini kadın komutanlar teskin etmeye çalıştı. Helallik alınıp dua okunduktan sonra şehidin cenazesi Asri Mezarlık morguna götürüldü.



Şehidin cenazesi, Sabancı Merkez Camii’nde öğle namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Kaynak : İHA