DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

Terör örgütü DEAŞ, 29 Kasım 2016 salı günü El Bab’ın batısındaki Dana Köyü yakınlarında Türk askerlerinin araçlarına saldırı düzenlemiş, yaralanan Astsubay Muhammed Duran Keskin (28) ile Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’yı (24) kaçırmıştı.



Adana nüfusuna kayıtlı Keskin ve Çanakkale nüfusuna kayıtlı Kaşıkçı, Rakka’da yerin altındaki gizli bir sığınağa götürülmüştü. Yaralı askerlerin sağlığına kavuşmalarının ardından DEAŞ hapishanelerine konulacağı iddia edilmişti.



41 GÜN SONRA KARA HABER



41 gündür terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunan 2 askerden acı haber geldi. HABERTÜRK’e konuşan Hamza Tümeni Dış İşler Sorumlusu Eyüp Ahmet Ağa, şehit olan 2 askerin cenazesinin teslim alındığını söyledi.



Hamza Tümeni’nin 6 DEAŞ esirini de terör örgütüne verdiği bildirildi. 2 askerin cenazesinin Türk birliklerine teslim edildiği öğrenildi. Hamza Tümeni’nin elinde yaklaşık 60 DEAŞ’lı teröristin esir olarak bulunduğu öğrenildi. Kaynak : Habertürk