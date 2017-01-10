USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Sıcak Haber : 22 ilde okullar tatil!..

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan Kıvanç Kaşıkçı ve Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu öğrenildi

Güncel / 10 Ocak 2017 Salı 03:44
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

Terör örgütü DEAŞ, 29 Kasım 2016 salı günü El Bab’ın batısındaki Dana Köyü yakınlarında Türk askerlerinin araçlarına saldırı düzenlemiş, yaralanan Astsubay Muhammed Duran Keskin (28) ile Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’yı (24) kaçırmıştı.

Adana nüfusuna kayıtlı Keskin ve Çanakkale nüfusuna kayıtlı Kaşıkçı, Rakka’da yerin altındaki gizli bir sığınağa götürülmüştü. Yaralı askerlerin sağlığına kavuşmalarının ardından DEAŞ hapishanelerine konulacağı iddia edilmişti.

41 GÜN SONRA KARA HABER

41 gündür terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunan 2 askerden acı haber geldi. HABERTÜRK’e konuşan Hamza Tümeni Dış İşler Sorumlusu Eyüp Ahmet Ağa, şehit olan 2 askerin cenazesinin teslim alındığını söyledi.

Hamza Tümeni’nin 6 DEAŞ esirini de terör örgütüne verdiği bildirildi. 2 askerin cenazesinin Türk birliklerine teslim edildiği öğrenildi. Hamza Tümeni’nin elinde yaklaşık 60 DEAŞ’lı teröristin esir olarak bulunduğu öğrenildi. Kaynak : Habertürk

ŞehitTerör ÖrgütüSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı