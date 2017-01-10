Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadığımız dönem rutin değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kaymakamlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.
Erdoğan, ' Yaşadığımız dönem rutin bir dönem değildir, olağanüstüdür. Bugün Türkiye yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir.' ifadesini kullandı.
İşte o konuşmadan satır başları
Başarılı olan arkadaşlarımızı takdir ederken aynı çabayı göstermeyenleri ayıklamak zorundayız.Unutmayınız ki yeni Türkiye
'yi sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Şu kritik dönemde idarecilerimizin basireti ve çabası belirleyici öneme sahiptir. İnşallah bu süreci hep birlikte alnımızın akıyla yönetecek ve ülkemizin önünü hep birlikte açacağız. Buna iman etmemiz lazım.
GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ İÇİN SALDIRIYORLAR
Türkiye
içeride ve dışarıda çok büyük bir saldırı
altında. Bu saldırı
zayıf bir ülke olduğumuzdan olmuyor, güçlü bir ülke olduğumuz için saldırıyorlar. Bugün ülkemiz sınırları içinde 3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklıyı misafir ediyoruz. Elbette sıkıntılar yaşanıyor. Ama bunlar üstesinden gelinemeyecek konular değildir. İçişleri Bakanlığı
bu insanlara vatandaşlık
vermek için çalışmalar yürütüyor. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenliğe kadar pek çok çalışmalar olduğunu biliyorum. Asıl çözümün Suriye
ve Irak
'a yeniden güvene, istikrara, huzura kavuşması gayet açıktır. Bölgedeki gelişmelere doğrudan veya dolaylı etkisi olan ülkelerin önemli bölümün Suriye
ve Irak
halkını esenliğe kavuşturmak diye bir dertleri olmadığı ortaya çıkmıştır.
KENDİ TOPRAKLARIMIZDA REFAHI TEMİN EDEMEZSEK...
Düne kadar DEAŞ'la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülkelerin bugün neredeyse DEAŞ'ı himaye altına alacak duruma geldiğini görüyoruz. Türkiye
tüm bu kaos içerisinde hem kendisi hem de kardeşleri için en iyisini yapmaya çabalıyor. Uluslararası
alanda ve sınırlarımız dışında verdiğimiz mücadelenin başarısının birinci şartı ülkemizin içinde huzuru, güveni ve refahı sağlamaktır. Terör örgütlerini adeta vardiya usülü ülkemizde eylem yapmaya teşvik edenler bunların olmamasını istiyor. Eğer biz kendi topraklarımızda refahı temin edemezsek dışarıda lafımızın bir anlamı kalmaz. 2013 yılından beri yaşadığımız sıkıntılar, bizi içeride sıkıştırıp dışarıda etkisiz hale getirmek için yapılıyor.
İSİMLERİ FARKLI HARFLERDEN OLUŞSA DA HEPSİ BİRDİR
Milletimiz ülkesine sahip çıktıkça, karşımızdakiler ahlaksızlık çıtasını yükseltiyor. 15 Temmiz darbe girişimi başta olmak üzere bu uğurda ellerindeki tüm malzemeyi kullandılar, kullanıyorlar. Türkiye'nin karşısında isimleri farklı harflerden oluşuyor ve söylemleri farklı görünüyor olsa da aynı örgüt var. Biz bunların topuna birden terör örgütü diyoruz. Mensuplarına da terörist diyoruz. Maruz kaldığımız saldırılar gösteriyor ki, bölücü örgütte, DEAŞ, FETÖ, DHKPC arasında bizim açımızdan herhangi bir fark yoktur. Hepsi de devletimizin milletimizin düşmanıdır.
KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ
15 Temmuz'u saymıyorum. Daha mültecilere gösterilen insanlık dışı davranışları saymıyorum. Çocukların, kadınların, yaşlıların katledildiği saldırılar karşısındaki duyarsızlığı saymıyorum. Dünyada pek çok ülkenin gösterdiği bu ikiyüzlü tavırdan üzüntü duyuyorum. Ama bu durum aynı zamanda bize kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini de gösteriyor. Yaşadıklarımız bize şu gerçeği açıkça izhar ediyor; Türkiye terörle mücadelesini ve bölgesinde yürüttüğü operasyonları tek başına, kendi imkanlarıyla ve kendi evlatlarıyla yürütmek mecburiyetinde.
YENİ BİR İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİ
Askerimizle, polisimizle, hariciyemizle güçlü olmalıyız. Yaşadığımız dönem rutin bir dönem değildir, olağanüstüdür. Bugün Türkiye yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir. Çalışmalarımızı da bu olağanüstü hale mütenasip yürütmeliyiz.Hiçbir terör örgütüne en küçük müsamaha göstermeyeceğiz. İsim isim, ev ev, mahalle mahalle mülkiye amirlerimiz her şeye hakim olmalıdır. Muhtarları asla ihmal etmeyiniz, sizin için uçbeyi gibidir.