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Buz beyazı Playstation 4 satışa çıkıyor

Buz beyazı renk seçeneği ilave edilen oyun konsolunun satışına 24 Ocak'ta başlanacak.

Teknoloji / 10 Ocak 2017 Salı 14:09
Buz beyazı Playstation 4 satışa çıkıyor

Sony'nin oyun konsolu PlayStation 4'ün, buz beyazı renkli yeni modeli 24 Ocak'ta satışa çıkacak.

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, buz beyazı renk seçeneği eklenen PlayStation 4, diğer PlayStation 4'lere göre daha ince ve hafif olacak.

500 gigabayt sabit disk kapasiteli oyun konsolu ile aynı renkteki dualshock 4 kablosuz kontrol cihazı da ücretsiz olarak verilecek.

PlayStation 4'ler daha önce sadece jet siyah renginde satılıyordu. Kaynak : AA

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