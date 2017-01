Başbakan Yıldırım, elçilerle buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde büyükelçileri kabul etti. Burada yaptığı konuşmada FETÖ'nün algı operasyonu için yaptıklarına değinen Başbakan Yıldırım, 'Bu FETÖ'cüler garip gurabadan, fakir fukaradan Allah rızası diye topladıkları paraları şimdi Türkiye'nin turizmine, ekonomisine, güvenliğine zarar verecek her türlü faaliyetler için oluk oluk para akıtıyorlar. Bu vatandaşın parasını harcıyorlar.' diye konuştu.





İşte o konuşmadan satır başları;



2013'e doğru milli değerler ve küresel hedefler başlığıyla düzenlenen bu konferansın hayırlı, uğurlu olmasını, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevlam'dan niyaz ediyorum. 2016 geride kaldı. 2016 kolay bir yıl olmadı. Türkiye için genel olarak, dünya için de ciddi sıkıntıların yaşandığı, bölgesel sorunların, ekonomik krizin devam ettiği bir yıl olarak kayıtlara geçti. Ancak şüphesiz bunlar arasında mensubu olduğumuz ve sizlerin yurtdışında gururla temsil ettiğiniz, ülkemiz için en büyük bıraktığı iz 15 Temmuz darbe girişimi. Bu girişim 2016 yılına damgasını vuran en önemli yaşadığımız olaydır. 15 Temmuz gecesi milletimiz demokrasi tarihimize, kendisine yöneltilen en büyük ihanetle karşı karşıya kaldı. Aslında bu darbe girişimleri ülkemiz yakın tarihi bakımından çok da yabancı olmadığımız bir şeydi.

1961'den 15 Temmuz'a kadar 6 darbe görmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Ama 15 Temmuz'un bir farkı var. İlk defa'de silahlı asker kılığına girmiş FETÖ mensupları bu ülkenin tank, top, tüfek, uçak, helikopterini gaspederek milletin üzerine ateş açmışlar ve milletin göğsünü bu silahlara siper etmesiyle alçak emellerine ulaşamamışlardır. Belki de dünyada bunun başka bir örneği yoktur. Silah karşısında sadece bayrak sevgisiyle, vatan sevgisiyle, demokrasi sevgisiyle gögsünü siper eden, liderine, başkomutanına güvenen bir millet bu alçak girişimi akamete uğratmış, darbecilere darbeyi vurmuştur. İşte böyle bir milletin bir ferdi ve vatandaşı olmaktan hepimiz gurur duymalıyız.Türk Milleti İkincimücadelesini açık ve net bir şekilde kazanmıştır. Gençlerimizin geleceğiğini alçaklara çiğnetmemiştir. Bu vesile ile ülkemizin bekası için mücadele eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Alçakyenilmesine rağmen algı operasyonu devam ediyor. Yine algı operasyonlarıağırlıklı olmak üzere devam ediyor. Bugün DEAŞ da, PKK da'daolarak tanınıyor. Ama DEAŞ'ın terör propagandasına orada izin veriliyor mu? Katiyyen verilmiyor! Ama PKK'nın bayrağını da reklamını da'nın her yerinde görüyoruz. Dostumuz, müttefiğimiz olanterör örgütleri arasında ayrım yapıylorlar.

Özellikle iç siyasetteki belirsizlik, seçim dönemi de buna ilave olunca burada, bu işin boyutlarını anlatmak çok kolay olmuyor. Sizlerin sadece resmi temaslarınızda değil ve bulunduğunuz ülkelerdeki medyayı, diğer paydaşları da araştırarak, ziyaret ederek, ikili, çoklu çeşitli etkinlikler organize ederek mutlaka bu algı operasyonunu kırmamız lazım. Buraya gelinceye kadar başka düşünüyorlar, gelip Türkiye'yi görüp, bizlerle, vatandaşla konuşurkan 'Biz böyle bilmiyorduk' diyorlar. Demek ki algı operasyonunu kırmamız lazım. Türkiye bunu hak etmiyor. Algı ile olgu dışarıda aynı değil. Bunun tesadüfi olduğunu da düşünmeyin. Burada bir yapı, organizasyon var ve çalışıyor. Bu FETÖ'cüler garip gurabadan, fakir fukaradan Allah rızası diye topladıkları paraları şimdi Türkiye'nin turizmine, ekonomisine, güvenliğine zarar verecek her türlü faaliyetler için oluk oluk para akıtıyorlar. Bu vatandaşın parasını harcıyorlar.Nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutup derslerini aldılarsa, nerede olursa olsunlar bulunduğu ülkelerle yapacağımız diplomatik temas ve faaliyetlerle bunların varlığını yok etmek, Türkiye'ye düşmanlık edenlerin hak ettikleri cezayı verecek güce, kuvvete bu ülke sahiptir. Irak'ta yakın zamanda bir ziyaretimiz oldu. Orada da aramızdaki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmaya çalıştık, işleri tekrar bir noktaya getirdik. İsrail'le devam eden sıkıntılarımız vardı onu bir noktaya getirdik. Rusya'yla uçak kriziyle başlayan ilişkilerdeki bozulma tamamen ortadan kalktı. Bölgesel ve ekonomik işbirliği konusunda ciddi bir mesafe katettik.

AB'nin bizden istediği şeyler var. Bunlardan hiç yapılmayacak olanları var. Terörle Mücadele Yasası'nın değiştirilmesini istiyorlar. Bizle dalga mı geçiyorsunuz? Biz bu işe girmişiz. FETÖ darbe girişiminden sonra yüksek bir sesle kınamak yerine, yahu darbecileri fazla hırpalamayın demeleri bizim kanımıza dokunuyor. Böyle bir şey olamaz. Önce darbeyi hiç tereddüte mahal bırakmadan kınayacaksınız, sonra da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna sonuna kadar inanacaksınız. Hukuk dersine Türkiye'nin ihtiyacı yok. İşinize geldiği zaman şuna dokunmayın, şunu yapmayın. Orada da tam bir çifte standart. Ver şu teröristleri kardeşim. Efendim, yargı vs. Bize gelince, siz isteseniz verirsiniz. Öyle yağma yok, hukuk devleti her ülke için geçerli. Hiç kimse kendi hukukunu Türkiye'nin hukukundan daha üstün görmesin....AB'nin Türkiye'ye bizim AB'ye olduğundan daha fazla ihtiyacı var. AB Türkiye ile daha fazla güçlenecek. İçinde bulunduğu krizleri daha hızlı aşacak. AB vizyonunu yeniden gözden geçirmesi lazım. Niye İngiltere AB'den çıkıyor? Niye AB nüfusu birliğin işleyişinden memnun değil? Bunu gözden geçirmeleri lazım. Bürokrasi çok daha fazla hantallaştı.Bulunduğunu her ülkede yılmadan yorulmadan FETÖ ile mücadeleyi yapacaksınız. Bu iş bitmiş değil. Bu aynı zamanda bulunduğunuz ülkeler için de büyük bir tehdittir. Bu farkındalığı oluşturmak en önemli önceliğimizdir, görevimizdir. Ülkemizle bulunduğunuz ülkeler arasındaki nasıl çeşitlendiririz, geliştiririz? Diplomatik ve siyasi ilişkilerin ötesinde ekonomik ilişkilere nasıl bir boyut katarız? Buna özellikle kafa yormanızı istiyorum. Biliyorsunuz bir Anayasa değişikliği çalışmamız var. Görüşmeleri tamamladık, maddelere geçilmesine karar verdik. Bu çalışma daha önceki anayasa değişikliğinden biraz farklı. Burada biz hükümet sistemini değiştiriyoruz.