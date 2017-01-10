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Başbakan: Diğer maddeler için 330 endişemiz yok

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak ,"Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Meclis'te görüşmelerin seyri iyi gidiyor. Yarasız yere kurt düşürmeyin. " dedi.

Güncel / 10 Ocak 2017 Salı 22:23
Başbakan: Diğer maddeler için 330 endişemiz yok

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi.

Meclis'teki görüşmelerin seyri iyi gidiyor.

Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Yarasız yere kurt düşürmeyin.

Kavga ile işimiz yok, bu işler uzlaşmayla olur. Bütün sözler söyleniyor, vatandaş bakacak kararını verecek.

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