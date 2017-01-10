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Amasya’da eski Ak Partili belediye meclis üyesine aracında infaz

Amasya’da evinin önünde aracına bindiği sırada kurşunlanan eski Ak Partili belediye meclis üyesi Sebahattin Ersoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 10 Ocak 2017 Salı 12:08
Amasya’da eski Ak Partili belediye meclis üyesine aracında infaz
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Edinilen bilgiye göre, 2009-2014 yılları arasında AK Parti'den Amasya Belediyesi meclis üyeliği görevinde bulunup küçük sanayi sitesinde oto tamirhanesi işleten Sebahattin Ersoy, işe gitmek için Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki evinden çıkıp aracına bindiği sırada yanına gelen bir saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Ağır yaralanan 3 çocuk babası Ersoy, ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısı Mevlüt E.yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş şube ve olay yeri inceleme ekipleri de başlatılan soruşturma kapsamında aracın içinde inceleme yaptı.

İlk belirlemelere göre alacak-verecek meselesinden dolayı olduğu değerlendirilen saldırıyı düzenlediği basın toplantısı sırasında öğrenen Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir de hastaneye giderek aynı apartmanda yaşadıkları Ersoy ailesinin acısını paylaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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