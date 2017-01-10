Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Almanya'da 1994-1999 yılları arısında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Roman Herzog, 82 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Herzog'un hayatını kaybettiği doğrulandı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier açıklamasında, “Bugün çok önemli politikacı ve devlet adamını kaybettik” ifadesini kullandı.



İki çocuk babası olan Herzog, Alman ordularının Polonya'daki işgali yüzünden Polonya halkından özün dileyen Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmişti.



HERZOG HAKKINDA



Almanya'da yaşayan Türkler tarafından da sevilen ve Türkiye'ye karşı olumlu fikirlere sahip olan Cumhurbaşkanı Herzog, 1934 yılında Bavyera eyaletinin Landshut şehrinde Protestan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Münih'te hukuk öğrenimi gördükten sonra 1957 yılında devlet sınavına girerek asistan olan Herzog, 1964 yılına kadar Münih Üniversitesi'nde bu görevi sürdürdü. Aynı üniversitede de profesör olduktan sonra Berlin Serbest Üniversitesi'nde çalıştı. 1971-72 yılları arasında bu üniversitenin rektör yardımcılığını yürüttü.



Baden-Württemberg eyaletinin kültür bakanı oldu olan Herzog, 1978-1983 yılları arasında CDU/CSU'nun protestan üyeleri birliğinin başkanlığını üstlendi. 1980-1983 yılları arasında Baden-Württemberg eyaletinin İçişleri Bakanlığı vazifesini yürüttü. 1983 yılında Almanya Federal Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Herzog, aynı yıl mahkemenin başkan yardımcısı 4 yıl sonra da başkanlığına seçildi.



7 yıllık Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevinden sonra 1994 yılında Almanya Parlamentosu tarafından 5 yıl için Cumhurbaşkanlığına seçildi. 1994 yılında İkinci Dünya Savaşının yıldönümü nedeniyle bir konuşma yaparak Polonya halkına Alman halkının özürlerini iletti.

Kaynak : İHA