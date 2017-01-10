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AK Parti: Üyeliğe kabul etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Siyaset / 10 Ocak 2017 Salı 00:17
AK Parti: Üyeliğe kabul etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medyada 'Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olduğu' yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Parti Tüzüğümüzün ve Teşkilat İç Yönetmeliğimizin üyelikle ilgili kurallarına göre, üyelik için talep formu doldurmak, üyelik kaydı anlamına gelmemektedir. Etik ölçütler itibarıyla, ismi geçen kişinin üyelik işleminin tekemmül ettirilmesine olumlu bakılmamaktadır. Talep formunu alan, üyelik işlemi gerçekleşmeden süreç ikmal edilmiş gibi açıklama yapan ve bunu kamuoyuyla paylaşan ilçe başkanımız, özensiz ve dikkatsiz davranışı sebebiyle sözlü olarak uyarılmıştır. İlgili kişinin AK Parti'ye üyelik talebi, etik nedenlerle kabul edilmeyecektir. AK Parti, kuruluşundan bugüne üyelik çalışmalarını titizlikle yürüten ve belli ilkeler ışığında bu başvuruları karara bağlayan bir partidir. Bu çerçevede şu hususu özellikle belirtmekte fayda var; AK Parti, hiç kimsenin şahsi hesaplaşmasına zemin yapılacak bir parti değildir. Partimiz aynı şekilde aile mahremiyetinin korunmasına da büyük bir önem vermektedir.' Kaynak : AA

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