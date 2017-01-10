Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre;



Adana'da elektrik kesintisi



Adana'nın Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi 100001, 100023, 100084 ve 100086 sokaklar ile Söğütlü Mahallesi 99005, 99007 ve 99003 sokaklara 09.00-13.00, Mıdık ve Hadırlı mahallelerine 13.00-17.00, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi, Mithat Saraçoğlu Caddesi, 64019 ve 64020 sokaklara 09.00-12.00, Ceyhan ilçesi Altıocak Mahallesi'ne 08.30-17.00, Karataş ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne 09.00-14.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Gaziantep'te elektrik kesintisi



Şahinbey ilçesi Burç Karakuyu, Durantaş, Cebeler, Yamaçtepe, Sırasöğüt, Yazıbağı, Akpınar, Kaleboynu, Belenköy, Bekişli, Çevreli, Çubukdiken, Akbayır, Hacıarslan, Tiyekli, Kavşak, Kuşcu, Yaycı, Dokur, Hacıköy, Kayakent, Gülpınar, Ufacık, Serince ve Doğanca mahallelerine 10.00-15.00, Şehitkamil ilçesi Atatürk, Batıkent ve Güvenevler mahallelerine 07.00-15.30, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesi'ne 09.00-15.00, Oğuzeli ilçesi Yeşildere Mahallesi'ne 09.30-13.30, İnceyol Mahallesi'ne 09.00-14.00, Nizip ilçesi Yeniyazı Mahallesi'ne 09.00-17.00, Nurdağı ilçesi Aslanlı, Yavuzselim, Esenyurt, Alparslan Türkeş, Başpınar (Merkez), Bademli mahallelerine 08.30-16.30 saatlerinde kesinti uygulanacak.



Mersin''de elektrik kesintisi



Anamur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ne 09.00-17.00, Karalarbahşiş Mahallesi'ne 09.00-15.00, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'ne 09.00-13.00, Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eskiköy Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61430, 61425 ve 61442 sokaklara 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Yeni, Gaziler, Ergenekon ve Şehitler Tepesi mahallesine 09.00-17.00, Toroslar ilçesi Mustafa Kemal ve Demirtaş mahallesine 12.00-13.00, Düğdüören Mahallesi'ne 09.00-17.00, Güneykent Mahallesi 94040, 94063, 94038, 94042 ve 94057 sokaklara 08.30-14.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.



Hatay'da elektrik kesintisi



Antakya ilçesi Ekinci ve Saraycık mahallelerine 01.00-05.00, Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi'ne 09.00-16.00, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi Profesör Doktor İskender Sayek Caddesine 09.00-17.00, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 424, 475 ve 477 sokaklar ile Harbiye Mahallesine 09.00-15.00, Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi'ne 09.00-15.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.



Osmaniye'de elektrik kesintisi



Merkez ilçesi Esenevler Mahallesi'ne 09.00-14.00, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Mahallesi 09.00-17.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.



Kilis'te elektrik kesintisi



Merkez ilçesi Mücahitler, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisar, Çerçili, ve Gülbaba mahalelerine 09.00-16.00, Ekrem Çetin Mahallesi Anafartalar, Örnektepe, Altındağ ve İstiklal caddeleri ile Derya, Ahu, Radikal, Ayda, Eda sokaklar, Şıh Mehmet Mahallesi İstiklal Caddesi ile Biçici, Gülçin ve Şarman sokaklara 09.15-16.30, Musabeyli ilçesi Yedigöz Mahallesine 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.

Kaynak : AA