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2 darbeci asker hakkındaki karar 23 Ocak'ta

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan ve bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarılan 8 darbeci askerden 2’si hakkındaki kararın 23 Ocak’ta açıklanması bekleniyor.

Dünya / 10 Ocak 2017 Salı 16:45
2 darbeci asker hakkındaki karar 23 Ocak'ta

15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden 2’si bugün bir kez daha hakim karcısına çıkarılmıştı. 2 darbeci subay hakkındaki kararın 23 Ocak’ta açıklanması bekleniyor. Darbeci 8 subaydan 2’sinin yarın, 4’ünün ise 13 Ocak’ta yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Kaynak : İHA

Siyasi Sığınma


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