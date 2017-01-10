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19 'ByLock'çu polis tutuklandı

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, aralarında rütbelilerin de olduğu 19 polis tutuklandı.

3. Sayfa / 10 Ocak 2017 Salı 18:57
19 'ByLock'çu polis tutuklandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen, aralarında rütbelilerin de olduğu 19 polis tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve cep telefonlarında 'ByLock' bulunduğu tespit edilen 24 polis, Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesini ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 19'u ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan zanlılardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheliler arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu öğrenildi.

Soruşturma

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerden 44'ü gözaltına alınmıştı.

Kaynak : AA

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