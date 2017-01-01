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Vali Şahin'den ilk açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısında biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

3. Sayfa / 1 Ocak 2017 Pazar 03:30
Vali Şahin'den ilk açıklama
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Vali Şahin olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

KAPI ÖNÜNDEKİ POLİSİ ŞEHİT EDEREK İÇERİ GİRDİ
'Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir.

TERÖR SALDIRISI
Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır.' Kaynak : İHA

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