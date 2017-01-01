TSK'dan flaş Ortaköy saldırısı açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Ortaköy'deki saldırıya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yayımladı.



TSK'nın açıklaması şöyle:



'Alçakça yapılan terör saldırısını lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.'