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Şüpheli araç polisi hareket geçirdi

İstanbul Kartal’da edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından bomba imha ekiplerinin incelediği araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

3. Sayfa / 1 Ocak 2017 Pazar 20:36
Şüpheli araç polisi hareket geçirdi

Kartal Kadıköy istikameti D-100 karayolu yan yol üzerinde saat 19.00 sıralarında terk edilmiş otomobil ihbarı üzerine polis alarma geçti. Metro durağına yakın bir yerdeki olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba uzman ekipleri sevk edildi. Polis yanyolu trafiğe kapatırken bomba imha uzmanları 41 UB 730 plakalı otomobilde inceleme yaptı.

Araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken aracın çalıntı olabileceği belirtildi. İncelemelerin ardından otomobil, çekiciyle emniyete götürüldü. Kaynak : İHA

PolisBomba İmha Uzmanları


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