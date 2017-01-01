Kartal Kadıköy istikameti D-100 karayolu yan yol üzerinde saat 19.00 sıralarında terk edilmiş otomobil ihbarı üzerine polis alarma geçti. Metro durağına yakın bir yerdeki olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba uzman ekipleri sevk edildi. Polis yanyolu trafiğe kapatırken bomba imha uzmanları 41 UB 730 plakalı otomobilde inceleme yaptı.



Araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken aracın çalıntı olabileceği belirtildi. İncelemelerin ardından otomobil, çekiciyle emniyete götürüldü. Kaynak : İHA