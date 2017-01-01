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Saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki bir gece kulübünde yapılan saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Güncel / 1 Ocak 2017 Pazar 12:01
Saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin: 'Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz.'

'Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir.'

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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