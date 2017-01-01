Ortaköy'de bulunan gece kulübüne silahlı saldırı sonrası polis gece kulübüne saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.



Polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti.



Öte yandan gece kulübünden bulunan bazı vatandaşların saldırıdan kurtulmak için denize atladığı deniz polisinin de şahısları kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi.

Kaynak : İHA