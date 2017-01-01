Saldırıda Lübnanlı bankacı da hayatını kaybetti

Saldırıda Lübnanlı bankacı da hayatını kaybetti

Ortaköy’de bir gece kulübünde yaşanan silahlı terör saldırısında ölenlerden birinin de 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haika Mousellam olduğu ortaya çıktı.