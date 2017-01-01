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Saldırı sonrası Putin: Bu artık ortak görevimiz!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.

Güncel / 1 Ocak 2017 Pazar 12:48
Saldırı sonrası Putin: Bu artık ortak görevimiz!

Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da yaşanan terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.

Kremlin'in resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre Putin şunları söyledi:

"Yeni yıl kutlamasında suçsuz insanları öldürmekten daha kötü bir suç düşünemiyorum. Fakat teröristlere insani duygular çok yabancı. Bizim ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı bir şekilde yanıt vermek. "

Putin, bu kötülükle mücadelede Rusya'nın, Türkiye'nin güvenilir bir partneri olduğunu ve olacağının altını çizdi.

Putin, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Terör SaldırısıBaşsağlığıCumhurbaşkanıTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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