Saldırı sonrası Putin: Bu artık ortak görevimiz!

Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da yaşanan terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.



Kremlin'in resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre Putin şunları söyledi:



"Yeni yıl kutlamasında suçsuz insanları öldürmekten daha kötü bir suç düşünemiyorum. Fakat teröristlere insani duygular çok yabancı. Bizim ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı bir şekilde yanıt vermek. "



Putin, bu kötülükle mücadelede Rusya'nın, Türkiye'nin güvenilir bir partneri olduğunu ve olacağının altını çizdi.



Putin, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

