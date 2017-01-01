Saldırı sonrası Putin: Bu artık ortak görevimiz!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.
Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da yaşanan terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.
Kremlin'in resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre Putin şunları söyledi:
"Yeni yıl kutlamasında suçsuz insanları öldürmekten daha kötü bir suç düşünemiyorum. Fakat teröristlere insani duygular çok yabancı. Bizim ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı bir şekilde yanıt vermek. "
Putin, bu kötülükle mücadelede Rusya'nın, Türkiye'nin güvenilir bir partneri olduğunu ve olacağının altını çizdi.
Putin, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.