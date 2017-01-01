Saldırı sonrası ABD'den ilk açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın saldırıyla ilgili başsağlığı mesajlarını ilettiği ve Türk makamlarına yardım için ulusal güvenlik ekibine talimat verdiği belirtildi.



Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz yaptığı yazılı açıklamada 'Bu öğleden sonra ulusal güvenlik ekibi başkana İstanbul'daki saldırıyla ilgili bilgi verdi. Başkan, kaybedilen masum hayatlardan duyduğu üzüntüyü bildirdi ve gerektiği takdirde uygun yardımlarda bulunulması için ekibine talimat verdi.' denildi.