Reina saldırısı kaç yaralı var Bakan Akdağ son dakika açıkladı

Ortaköy'deki hain saldırı sonrası hastanedeki yaralıları ziyaret eden bakanlardan son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ Ortaköy'deki hain saldırıda 65 yaralının olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ 'Kanlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımız var. Hastanelerde 65 yaralımız var. Yaralılardan 4'ünün durumu ciddi.' dedi.