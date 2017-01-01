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Reina'daki terör kurbanları toprağa veriliyor

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 48 yaşındaki servis şoförü Ayhan Arık, son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel / 1 Ocak 2017 Pazar 19:18
Reina'daki terör kurbanları toprağa veriliyor

Küçükköy Merkez Camisinde düzenlenen törene, babası Davut, kardeşi Faruk Arık ile merhumun eşi Özlem, çocukları Ulaş ve Anıl, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

TURİZM FİRMASINDA SERVİS ŞOFÖRÜYDÜ
Kardeş Faruk Arık ve çocukları Ulaş ile Anıl cenaze töreni öncesinde, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Bir turizm firmasında servis şoförü olarak çalışan Arık'ın olay gecesi saldırının yaşandığı mekana müşterileri getirdikten sonra saldırganın silahından çıkan kurşunların boynuna ve sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.



KAPIDA BEKLERKEN TERÖRİSTİN KURŞUNLARINA HEDEF OLDU
Reina'daki yılbaşı eğlencesine yabancı uyruklu misafirleri getiren Turizm Şirketi çalışanı, Ayhan Arık kapıda beklerken teröristin ilk kurşanlarına hedef oldu.



CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Arık'ın cenazesi, namazın ardından Yeşil Yayla Mezarlığında toprağa verildi.




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