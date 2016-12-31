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Osman Gazi Köprüsü'nde indirim

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Osman Gazi Köprüsü'nde yaklaşık 89 lira olan geçiş ücreti bu gece itibarıyla 65,65 liraya düşürüldü." dedi.

Ekonomi / 31 Aralık 2016 Cumartesi 11:45
Osman Gazi Köprüsü'nde indirim

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 'Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını 2017 yılının ilk yarısında bitirip, hizmete alacağız.' dedi.

Bakan Arslan, Adil Kullanım Kotası'nın 2018'de kaldırılacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 'Osman Gazi Köprüsü'nde yaklaşık 89 lira olan geçiş ücreti bu gece itibarıyla 65,65 liraya düşürüldü.' diye konuştu.

Geçiş ÜcretiOsman Gazi KöprüsüAhmet Arslan


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