Beşiktaş Ortaköy'deki bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarıldı.



Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu.



Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise göz yaşlarına boğuldu.



Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı..





Kaynak : İHA