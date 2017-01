Ortaköy'de gece kulübüne saldırı: 39 ölü 65 yaralı

Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın olayın ardından gece kulübünün içerisinde saklandığı iddia edildi.Edinilen bilgiye göre, Yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı.



Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Özel Harekat polisleri gece kulübünde aramalarını sürdürüyor. Saldırı sırasında çelik çekirdekli mermi kullanıldığı iddia ediliyor.



SÜLEYMAN SOYLU: 39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



içişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu:



39 kişi hayatını kaybetti. 18'inin kimlik tespit devam ediyor. 15 - 16 yabancı uyruklu, 5'i Türkiye vatandaşı.



69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. 4'ü ağır. 1'i çok ağır. Terör saldırısıyla sivil insanlara yönelik milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşı gerçekleşen korumasız olduğu bir yerde hiçbir şekilde akıllarından geçmeyen bir zamanda gerçekleşen insanlık dışı bir saldırı.



Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyet gerekli operasyonları başlattı



POLİS DENİZDEN DE GECE KULÜBÜNÜN ETRAFINI SARDI



Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardı. Öte yandan gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.



Ortaköy'de bulunan gece kulübüne silahlı saldırı sonrası polis gece kulübüne saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti. Öte yandan gece kulübünden bulunan bazı vatandaşların saldırıdan kurtulmak için denize atladığı deniz polisinin de şahısları kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi.



HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA



Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Bozdağ, “İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı/sabır, yaralılara şifa diliyorum. İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi, saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. Bu, Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı, birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğraşamayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek/terörü, bitirecektir” ifadelerini kullandı.



RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI



RTÜK'ten yapılan açıklamada, Başbakanlık tarafından, İstanbul'da 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yayın yasağı getirildiği bildirildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.



Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ'DEN AÇIKLAMA



Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez Reina'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Görmez saldırıyı şu ifadelerle kınadı:



'Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hunharca yapılan silahlı saldırının tüm milleti derinden yaraladığını belirterek 'Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır.Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur teröristlerin hedefinin mekanlar değil insan, ülke, millet ve topyekün insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bu gece yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'



BAKAN ARSLAN: 35 CANA KASTETMEK NASIL TARİF EDİLİR?



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'daki terör olayıyla terörün kirli, kanlı, şerefsiz yüzü bu akşam bir kez daha gösterdiğini söyledi.



Bakan Arslan Reina'daki saldırıyı şu sözlerle kınadı:



'Ne yazık ki gece yarısı İstanbul'daki terör olayı, terörün kirli, kanlı, şerefsiz yüzünü bu akşam bir kez daha gösterdi. Biri şehit polisimiz olmak üzere 35 cana kıydılar, yaklaşık 40 yaralı var. 35 cana kastetmek nasıl tarif edilir, nasıl açıklanabilir. Lanetlemek dışında şu an bir şey söyleyemiyoruz ama söylenebilecek şu an tek şey var, ülkemiz 780 bin kilometre karesinde 79 milyonuyla 15 Temmuz'da olduğu gibi terörün her türüne karşı sonuna kadar mücadelesini devam ettiriyor. Ülkemiz sınırları dışında, ülkemize ve huzurumuza kastedecek terör örgütleri veya teröristelere karşı sınır dışında da mücadelemiz sonuna kadar devam ediyor.'



Arslan, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, terörle mücadelenin son terörist bu ülkeden temizleninceye kadar devam edeceğini bildirdi.



'Terör, istediği kadar kanlı yüzünü göstersin, bu tam tersine insanımızın daha fazla birlik, beraberlik içinde millet olma şuuruyla hareket etmesini güçlendiren unsurlar haline geleceklerdir.' diyen Arslan, hiçbir şekilde terör amacına ulaşma, insanımızın huzurunu kaçırma anlamında emeline ulaşamayacağını kaydetti.



Topyekun mücadelenin Cumhurbaşkanından başlayarak, hükümetiyle, meclisiyle, vatandaşıyla devam edeceğine dikkati çeken Arslan, 'Bu mücadele de ön safta duran silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimize, korucularımıza kolaylıklar diliyorum.' dedi.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARINI UYARDI



İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübünde yılbaşı kutlaması sırasında düzenlenen ve ilk bilgilere göre, 35 kişinin şehit olması, 40 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan terör saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni yılın ilk gününde yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarını uyardı.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı olarak yayınladığı açıklamada, Amerikan vatandaşlarından saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları ve Amerika'da yaşayan aile bireylerini kendi durumlarına ilişkin bilgilendirmeleri istendi.



Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Amerikan temsilciliklerine ve vatandaşlarına yönelik tehditler ile saldırıların sürmekte olduğu belirtildi.