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Ölenlerin isim listesi belli oldu!

Ortaköy'deki ünlü eğlence merkezi Reina'ya yapılan saldırıyla ilgili gelen son dakika haberlere göre hayatını kaybeden 17 kişinin ismi belli oldu.

Güncel / 1 Ocak 2017 Pazar 16:21
Ölenlerin isim listesi belli oldu!

Ünlü eğlence merkezi Reina'ya yapılan alçak saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli olmaya başladı. Adli Tıp'tan alınan bilgiye göre hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde:

Burak Yıldız (Şehit Polis) , Fatih Çakmak, Yunus Görmek, Hatice Karcılar, Bahadır Çakır, Ayhan Arık, Mustafa Jalal Abbas, Mustafa Kaya, Baran Cemal, Mustafa Barın, Kenan Kutluk, Ahmed Saud Alfadul, Muhammed Saud Alfadul, Hatice Aslandoğu, Mustafa Seymen, Hatice Uyar, Ahmed Raad (Irak) Kaynak : Milliyet

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