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Medvedev'den Başbakan Yıldırım'a telefon

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Başbakan Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak, İstanbul’da meydana gelen menfur terör saldırısı nedeniyle Rusya Federasyonu hükümeti ve halkı adına taziye dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

Güncel / 1 Ocak 2017 Pazar 17:55
Medvedev'den Başbakan Yıldırım'a telefon

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Ortaköy'de bir gece kulübünde düzenlen terör saldırısına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak taziye dileklerini iletti. İstanbul'da meydana gelen menfur terör saldırısı nedeniyle Rusya Federasyonu hükümeti ve halkı adına Türkiye hükümeti ve halkına taziye dileklerini ve dayanışma mesajlarını Başbakan Yıldırım'a ileten Medvedev, görüşmede Rusya'nın nereden kaynaklanırsa kaynaklansın ülkemizin terörle mücadelesine güçlü desteğini teyit etti. Görüşmede Başbakan Medvedev, söz konusu saldırının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da işaret edildiği üzere bölgesel gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini dile getirerek, Türkiye ve Rusya arasındaki olumlu münasebetler ve ilişkilerdeki karşılıklı güvenin iki ülke ve bölge için ortak tehdit arz eden terör ile mücadelede güç verdiğini vurguladığı kaydedildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, MEDVEDEV'E TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşmede Başbakan Binali Yıldıırm'ın başsağlığı dilekleri için Başbakan Medvedev'e teşekkür ettiği, saldırı ve yürütülen soruşturmaya dair güncel bilgileri paylaştığı öğrenildi. Rusya Federasyonu'nun teröre karşı ülkemizle dayanışma içinde olmasını takdirle karşıladığını ifade eden Başbakan Yıldırım'ın ülkelerimizin güvenlik ve istikrarına ortak tehdit teşkil eden terörle mücadeleyi ortak çabalarla sürdüreceğini, masum insanları hedef alan bu ve benzeri menfur saldırıların ülkemizin terörle mücadelesindeki kararlı tutumunu değiştirmeyeceğini dile getirerek, terörün kutsalı olmadığınını vurguladığı öğrenildi.

SURİYE'DEKİ ATEŞKESİ DE KONUŞTULAR

Başbakan Yıldırım ve Başbakan Medvedev arasında Suriye'deki ateşkes sürecine ve Suriye'de DEAŞ'la mücadeleye dair görüş alışverişinde de bulunulduğu görüşmede, Başbakan Yıldırım'ın saldırının bölgesel gelişmelerle ilgili olduğu konusunda hemfikir olduğunu, bu bağlamda saldırının Türkiye ve Rusya'nın bölgede barışı kalıcı hale getirmek için aldıkları inisiyatifle aynı dönemde gerçekleşmesinin bir tesadüf olmadığını, bu saldırılara rağmen Türkiye ve Rusya'nın bölgede güvenlik ve istikrarın temini için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini ifade ettiği kaydedildi. Görüşmede başbakanların iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari alanlar başta olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan yakın diyalog ve işbirliğinin hem ikili ilişkiler hem bölgenin ortak yararı çerçevesinde artarak sürdürüleceğini teyit ettikleri ifade edildi.

Kaynak : İHA

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