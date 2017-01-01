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Lüks otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu!

Adana’da bir kişi, yeni yılın ilk saatlerinde otomobilinin içinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

3. Sayfa / 1 Ocak 2017 Pazar 06:05
Lüks otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu!

Olay, saat 1.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi 44002 sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin araç üzerinde vurulmuş anonsu üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemelerde yol kenarında aracın motoru çalışır halde bulunan 01 KS 534 plakalı otomobilin direksiyonunda Korkut Özgün başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen acil ekipleri tarafından yapılan incelenmede şahsın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkut Özgün’ün başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş olduğu belirlenirken, polis olay bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

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