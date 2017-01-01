Son Dakika! Süleyman Soylu, "Bizim de aldığımız bilgiler çerçevesinde 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapamıyoruz." diye konuştu.
İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy'deki Reina 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. İstanbul Valisi Vasip Şahin saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 40 vatandaşımızın yaralandığını söyledi. Görgü tanıkları teröristlerin Arapça bağırdıklarını iddia ettiler. Saldırı anında içeride 700-800 kişi bulunuyordu. Bir görgü tanığı Noel baba kıyafetli 2 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiğini iddia etti.
Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralananları hastanelere taşıyor. Gece kulübü çevresinde önlem alan polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 4 yaralının kaldırığı bilgisi alındı.
35 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde incelemede bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 'En az 35 vatandaşımız hayatını kaybetti, 40 yaralı var' dedi.
Şahin yaptığı açıklamada, 'Saat 01.00 sırasında önce kapıda duran polis memurumuzu şehit ederek içerde vahşice acımasızca eğlenmek için gelmiş masum insanların üstüne kurşun yağdırarak olayı gerçekleştirmişlerdir. Bu bir terör saldırısıdır. 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. En az 40 yaralımız var. Detaylı araştırmalar sürüyor. Detaylı açıklamalar paylaşılacaktır' dedi.
ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.
Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.
YARALILAR HASTENELERE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Gece kulübünün yakınında bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 yaralı kaldırılırken, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir 1 yaralı kaldırıldı.
Samanyolu TV dizisinde Noel Baba canlı bomba oldu
NOEL BABA KIYAFETLİ 2 SALDIRGAN
Saldırıyı Noel Baba kıyafetli iki kişinin yaptığı iddia edildi.
SALDIRGAN 20-25 YAŞLARINDA
24 TV muhabiri Ömer Çağlak, olay yerinden yaptığı açıklamada 20-25 yaşlarında gri pantolonlu bir saldırgan olduğunu açıkladı. Polis saldırganları yakalamaya çalışıyor. İçerde 800-900 kişinin bulunduğu sırada maskeli ve noel baba kıyafetli olduğu belirtilen bir şahsın içeriye girdiğini ve içerde yılbaşı sebebiyle eğlenen kişilerin üzerine uzun namlulu bir silahla ateş açıldığını kaydetti.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
RTÜK, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde 'milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda' geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtilerek, '01/01/2017 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen silahlı saldırının da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden söz konusu olayla ilgili, geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür.' ifadelerine yer verildi.
İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti İzle
Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti İzle
Görgü tanığı saldırı anını anlattı İzle
Gece kulübüne silahlı saldırı İzle
Gece Kulübüne Terör Saldırısı: 39 Ölü, 69 Yaralı
Ortaköy saldırısında şehit olan polisin kimliği belli oldu
Saldırı sonrası ABD'den ilk açıklama
AB'den saldırı ile ilgili ilk açıklama
Bakan Bozdağ: Terör bitecektir
O anları görgü tanığı anlattı
Vali Şahin'den ilk açıklama