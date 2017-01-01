Son Dakika! Süleyman Soylu, "Bizim de aldığımız bilgiler çerçevesinde 39 insanımız hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir değerlendirme yapamıyoruz." diye konuştu.



İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy'deki Reina 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. İstanbul Valisi Vasip Şahin saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 40 vatandaşımızın yaralandığını söyledi. Görgü tanıkları teröristlerin Arapça bağırdıklarını iddia ettiler. Saldırı anında içeride 700-800 kişi bulunuyordu. Bir görgü tanığı Noel baba kıyafetli 2 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiğini iddia etti.



Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralananları hastanelere taşıyor. Gece kulübü çevresinde önlem alan polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 4 yaralının kaldırığı bilgisi alındı.



35 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ



Olay yerinde incelemede bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 'En az 35 vatandaşımız hayatını kaybetti, 40 yaralı var' dedi.



Şahin yaptığı açıklamada, 'Saat 01.00 sırasında önce kapıda duran polis memurumuzu şehit ederek içerde vahşice acımasızca eğlenmek için gelmiş masum insanların üstüne kurşun yağdırarak olayı gerçekleştirmişlerdir. Bu bir terör saldırısıdır. 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. En az 40 yaralımız var. Detaylı araştırmalar sürüyor. Detaylı açıklamalar paylaşılacaktır' dedi.



ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.



Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.









YARALILAR HASTENELERE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Gece kulübünün yakınında bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 yaralı kaldırılırken, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir 1 yaralı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Gece kulübünün yakınında bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 yaralı kaldırılırken, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir 1 yaralı kaldırıldı.