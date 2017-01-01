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İranlı komutan Suriye'de öldürüldü!

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Kalizade'nin Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

Dünya / 1 Ocak 2017 Pazar 23:07
İranlı komutan Suriye'de öldürüldü!

Fars Haber Ajansına göre, 1980-1988'deki İran-Irak savaşında da yer alan Kalizade, Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldü.

Suriye'deki bazı yerel kaynaklar ise Kalizade'nin tuğgeneral rütbesinde olduğunu ve rejim güçlerinin muhalifleri kuşattığı Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'nde meydana gelen çatışmalarda öldüğünü belirtti.

Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplar, Barada Vadisi'ne son 2 haftadır şiddeti saldırılar gerçekleştiriyor.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde önceki gece muhalifler ve rejim güçleri arasında sağlanan ateşkesin en fazla ihlal edildiği bölgelerin başında Barada Vadisi geliyor. Rejim güçleri, ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını durdurmadı. Rusya'nın girişimleri sonucu rejim güçleri saldırılarına dün geceden bugün 17.30 sularına kadar ara vermiş, ardından yeniden başlatmıştı.

Başkent Şam'ı besleyen ana su kaynakları, Barada Vadisi'nde bulunduğu için bölge rejim güçlerinin yoğun saldırılarına hedef oluyor.

MuhaliflerRejimİranRusya


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