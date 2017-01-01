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İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiren görüntüler

İçişleri Bakanlığı, Okmeydanı'ndaki bir kahvehaneye giderek provokatif konuşmalar yapan kişilerin yakalanması için talimat verdi.

Güncel / 1 Ocak 2017 Pazar 22:48
İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiren görüntüler
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İçişleri Bakanlığı, Okmeydanı'ndaki bir kahvehanede çekildiği belirtilen görüntüler üzerine harekete geçti.

Bakanlık, kahvehanelere giderek halkı kışkırtmaya yönelik giderek provokatif konuşmalar yapan kişilerin yakalanması için talimat verdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Terörle mücadele ekiplerine iletildi. Lütfen gördüğünüz yerde bize ihbar edin' denildi.




İçişleri BakanlığıOkmeydanı


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