İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiren görüntüler

İçişleri Bakanlığı, Okmeydanı'ndaki bir kahvehanede çekildiği belirtilen görüntüler üzerine harekete geçti.



Bakanlık, kahvehanelere giderek halkı kışkırtmaya yönelik giderek provokatif konuşmalar yapan kişilerin yakalanması için talimat verdi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Terörle mücadele ekiplerine iletildi. Lütfen gördüğünüz yerde bize ihbar edin' denildi.







